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मौसम का हाल:नवंबर में 3 बार पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, कड़ाके की ठंड से राहत

अशोकनगर3 घंटे पहले
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  • पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना तो लगातार तीसरे दिन भी छाए रहे बादल

नवंबर में दो बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद अब 22 नवंबर को फिर सक्रिय होगा। इससे अंचल में कड़ाके की ठंड से राहत है। शुक्रवार को दिन भर आसमान पर बादल छाए रहने के बाद भी लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा रहा। गुरुवार की तरह शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री दर्ज किया गया। अंचल में दो दिन तक हुई छिटपुट बारिश के बाद भले ही रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई लेकिन बीते दो दिनों में अधिकतम तापमान 6 डिग्री नीचे आ गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर और अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण दिन भर आसमान पर बादल छाए रहे। वहीं दोपहर के समय लोगों को पारा कम होने के कारण ठंड का अहसास होता रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादलों का असर थोड़ा कम होगा। साथ ही रात के तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी होगी। जबकि दिन का तापमान बढ़त के साथ दर्ज होने की संभावना है।

आज से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ
नवंबर माह के दूसरे हफ्ते के बाद से अब तक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुके हैं। तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 22 नवंबर को सक्रिय होगा। इससे बादल छाए रहेंगे। बादल छाए रहने की वजह से रात का तापमान में अधिक गिरावट नहीं होगी। शुक्रवार को जिले में अधिकतम तापमान 25.6 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया।

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