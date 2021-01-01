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बिजली कंपनी:महिलाएं ‘निष्ठा’ से कर रहीं बिजली बिल की वसूली

अशोकनगर7 घंटे पहले
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  • निष्ठा विद्युत मित्र योजना } गांव की महिलाओं के समूह ने ली बिजली कंपनी की सेवाओं की फ्रेंचायजी

समूह के माध्यम से छोटी बचत करने वाली महिलाओं ने कॉरपोरेट कंपनी की तर्ज पर अब बिजली कंपनी का काम करना शुरू कर दिया। शहर से लेकर गांवों तक बिल जमा करने से लेकर नया कनेक्शन देने तक का काम अब स्व सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। इसके लिए राज्य आजीविका मिशन ने बिजली कंपनी से एक साल का कांट्रेक्ट ले लिया। कंपनी ने महिला समूहों से संपर्क कर उन्हें “निष्ठा” विद्युत मित्र बनाना शुरू कर दिया है।

फिलहाल जिले में 46 निष्ठा मित्र
निष्ठा विद्युत मित्र योजना से जिले की 46 महिलाएं जुड़कर काम करने लगी हैं। उन्हें कंपनी अधिकारियों ने बिजली बिल जमा करने से लेकर नया कनेक्शन दिलवाने की प्रक्रिया समझा दी है। इसमें सबसे ज्यादा निष्ठा मित्र अशोकनगर में 33 महिलाएं हैं। जबकि मुंगावली में अब तक 13 महिलाएं आगे आई हैं

निष्ठा मित्र को यह राशि मिलेगी
निष्ठा के माध्यम से जमा की गई राशि का 15 प्रतिशत। सिंगल फेस कनेक्शन पर प्रति कनेक्शन 50 रुपए। थ्री फेस सिचाई कनेक्शन पर प्रति कनेक्शन 200 रुपए। अन्य थ्री फेस कनेक्शन पर प्रति कनेक्शन 100 रुपए।

ये काम कराएंगी महिलाएं
उपभोक्ताओं को बिल भुगतान के लिए प्रेरित करेगी।
बिजली बिल या बकाया राशि का भुगतान जमा करेंगी।
उपभोक्ताओं को मिलने वाले बिल में त्रुटी होने पर कंपनी से समन्वय कर उसे ठीक करेगी।
मीटर बंद या खराब हो जाने संबंधी शिकायत से कंपनी को अवगत कराएगी।
ग्रामीणों व किसानों को प्रेरित कर नए बिजली कनेक्शन देगी।
बिजली चोरी रोकने के लिए समझाइश देगी।

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