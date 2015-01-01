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छठ मैया की आस्था...:तुलसी सरोवर पर महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

अशोकनगर3 घंटे पहले
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छठ महापर्व की आस्था तुलसी सरोवर पर देखने को मिली। जहां महिलाएं छठ मैया की पूजन के लिए पहुंची। श्रद्धालु सूप पर फल, ठेकुए, कसार सजाकर पहुंचे। इन्हें छठी मइया को अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पूजन करते हुए महिलाओं ने डूबते सूरज से जीवन में संपन्नता मांगी। हालांकि इस बार छठ पूजन के दौरान तुलसी सरोवर के घाट पर गंदगी का आलम रहा। घाटों पर जगह जगह गंदगी पड़ी रही। ऐसे मेें पूजन के लिए आए लोगों को परेशान होना पड़ा।

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