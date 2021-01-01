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शव मिलने से फैली सनसनी:पारदीखेड़ी में मिला शव, शरीर पर कई जगह घाव

आष्टा5 घंटे पहले
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  • जावर थाने में एक दिन पहले हुई थी गुमशुदगी दर्ज, शाम को चला पता

बुधवार को पार्वती थाना क्षेत्र के गांव पारदीखेड़ी में एक किसान के खेत के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसके शरीर के कई हिस्सों में गहरी चोट के निशान होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची व शव को पीएम के लिए सिविल अस्पताल भेजा।

वहीं देर शाम को शव की पहचान जावर निवासी के रूप में की गई। जिसकी 1 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज की गई थी। बुधवार को पारदीखेड़ी के जंगल क्षेत्र में किसान उर्जन सिंह के खेत में शव पड़ा हुआ था। एसडीओपी मोहन सारवान व पार्वती थाना टीआई प्रवीण जाधव मौके पर पहुंचे। अज्ञात शव के शरीर पर सिर, गर्दन व अन्य जगहों पर गहरी चोट के निशान थे। जावर थाने में दो फरवरी को गुमशुदगी दर्ज हुई थी। जो जावर के अम्बिका नगर में रहने वाली रानी मंडल ने दर्ज कराया था। इसमें उसने अपने पति जीवन मंडल मंडल 38 साल का एक फरवरी की रात से गायब होना बताया था। शिनाख्त में शव जीवन का निकला।

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