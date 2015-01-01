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कार्रवाई:दबंगों का कब्जा नहीं हटाते, हर बार हम गरीबों के ही ठेले-गुमटी हटाते हैं

आष्टा3 घंटे पहले
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  • अतिक्रमणकारियों ने जताया आक्रोश, कहा- दुकानें नहीं रही तो जिंदा कैसे रहेंगे

प्रशासन और नगर पालिका ने दूसरे दिन गुरुवार को भोपाल नाका, कन्नौद रोड के नाके से बजरंग काॅलोनी तक अतिक्रमण हटाए। इस पर यहां के अतिक्रमणकारियों ने गुस्सा जताते हुए कहा कि शहर में अनेक स्थानों पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है लेकिन प्रशासन व नगर पालिका के अधिकारियों वह नहीं दिखता है।

हर बार हम गरीबों के ठेले-गुमटियां ही हटाए जाते हैं। यह हमारी रोजी-रोटी का साधन है। लाॅकडाउन में पहले ही आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में यदि हमारी दुकानें नहीं रहेगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे।

नपाा ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की और पहले दिन पुराने भोपाल इंदौर मार्ग व कन्नौद रोड क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया था। गुरुवार को अतिक्रमण हटाने पहुंचे अमले के सामने गुस्सा जताते हुए दुकानदारों ने भेदभाव का आरोप लगाया। दुकानदार विधायक रघुनाथसिंह मालवीय से मिले व जानकारी दी। भाजपा नेता कालू भट्ट दुकानदारों के पास पहुंचे व प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया।

भोपाल नाका क्षेत्र के रोड चौड़े नजर आने लगे : नगर के अतिव्यस्ततम क्षेत्र भोपाल नाका क्षेत्र से हटाए अतिक्रमण के बाद यहां रास्ते चौड़े नजर आने लगे हैं। यहां रोज बार-बार जाम लगता था, जिससे लोगों को राहत मिलने लगी है।

हर बार कन्नौद रोड पर जाते-जाते फुस हो जाती है कार्रवाई : हर बार अतिक्रमण हटाओ मुहिम पुराने भोपाल इंदौर मार्ग, भोपाल नाका से शुरू होती है और कन्नौद रोड क्षेत्र में जाते-जाते फुस हो जाती है। दुकानदारों का कहना है इससे गरीबों की रोजी-रोटी छिन जाती है लेकिन पक्के अतिक्रमण कभी नहीं हटाए जाते हैं।

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