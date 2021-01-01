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अमानवीयता:काशीराम कॉलोनी में सड़क किनारे मिला भ्रूण, पुलिस जांच में जुटी

बरेली2 घंटे पहले
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नगर की काशीराम कॉलोनी में सड़क किनारे बनी नाली के पास एक भ्रूण पड़ा मिला है, पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भ्रूण चार माह का बताया जा रहा है। कम समय का भ्रूण होने के कारण अभी उसके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान विकसित नहीं हुए थे।

सुबह कालोनी में रहने वाली एक महिला फूल तोड़ने के लिए वहां पर पहुंची तो उसे यह भ्रूण दिखाई दिया। इसके बाद यह जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भ्रूण मिलने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे किसी युवती के लोकलाज के भय से फेंकने का अंदेशा जताया जा रहा है, तो कुछ लोग कन्या भ्रूण हत्या की आशंका भी जता रहे हैं।

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