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राज्यस्तरीय विधायक कप क्रिकेट प्रतियोगिता:विदिशा को हराकर शुभानंद गार्डन ने जीता मैच, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश

बरेली5 घंटे पहले
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खिलाडि़यों से परिचय प्राप्त करते हुए अतिथि। - Dainik Bhaskar
खिलाडि़यों से परिचय प्राप्त करते हुए अतिथि।
  • क्रिकेट प्रतियोगिता में क्रिकेट प्रेमी खिलाड़ियों का कर रहे उत्साहवर्धन

नगर में आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय विधायक कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 2 फरवरी को विदिशा और शुभानंद गार्डन के बीच खेला गया जिसमें विदिशा की टीम ने 8 ओवर में 109 रन बनाए गए, जिसके जवाब में सुभानंद गार्डन के खिलाड़ी ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर टीम को विजय दिलाई।

वहीं प्रतियोगिता का दूसरा मैच बाग पिपरिया और गुरारिया वैष्णव क्लब के बीच खेला गया जिसमें गुराडिया वैष्णव क्लब ने 6 ओवर में 64 रन बनाए जिसके जवाब में बाग पिपरिया टीम ने 3 ओवर में 65 रन बनाकर मैच जीत लिया। शुभानंद गार्डन और बाग पिपरिया ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 55 हजार5 सो 55 रुपए और द्वितीय पुरस्कार33 हजार 3सो 33 रखा गया है।

मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार नगर के उभरते खिलाड़ी चंदू पटेल के द्वारा दिया जा रहा है। इस दौरान अधिवक्ता हुकम सिंह ठाकुर, धोखेड़ा सरपंच बृज गोपाल पटेल, प्रोफेसर नीरज दुबे, कृष्ण कुमार पटेल, शिव कुमार पटेल, बृजेश ठाकुर, विक्रम सिंह एडवोकेट, भूपतसिंह ठाकुर के द्वारा खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।

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