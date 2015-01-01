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ज्ञापन:फिर संशोधन कर परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग, कुलपति को दिया ज्ञापन

बाड़ीएक घंटा पहले
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शाखा बाड़ी के द्वारा कोरोना काल में प्रमोट किए गए छात्र - छात्राओं के परिणाम के प्रति असंतोष जताते हुए पुनः संशोधन कर परिणाम जारी करने की मांग की गई, जिसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक दिनेश गुर्जर एवं अन्य सदस्यों द्वारा महाराजा सूरजमल बृज यूनिवर्सिटी भरतपुर में जाकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा और परीक्षा परिणाम में संशोधन कर पुनः जारी करने का आग्रह किया जानकारी के मुताबिक बृज विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होना था लेकिन द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में अधिकतर विद्यार्थियों की विषयों को ड्यू रखा गया है, विश्वविद्यालय कोविड-19 के कारण गत वर्ष परीक्षा परिणाम को 5 प्रतिशत बोनस अंक के आधार पर द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण करना था लेकिन अधिकतर छात्रों को द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में दो-तीन विषयों में फेल दिखाया गया है जिससे विद्यार्थियों में असंतोष है।

छात्र नेता ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा भी आगामी वर्ष के लिए छात्रों को प्रमोट किया गया जिसमें पिछले वर्ष की अंक निर्धारण के साथ 5 प्रतिशत का बोनस भी दिया गया। जबकि ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतर छात्रों को फेल किया गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में एबीवीपी जिला संयोजक दिनेश गुर्जर, अमरपाल, आयुष मंगल, रजत मंगल, बादशाह, बरकत खान, अभिषेक सेन, मोहम्मद तौसीफ, अफसर, अनीता, अजीत, तमेश राज सहित बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य मौजूद रहे।

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