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विरोध प्रदर्शन:शिक्षा मंत्री के बयान पर निजी शिक्षण संस्था संचालकाें ने मंत्री का पुतला फूंका

बाड़ीएक घंटा पहले
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  • शिक्षा मंत्री द्वारा धंधा खोर बताए जाने पर संचालकों ने जताई नाराजगी

शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति धौलपुर द्वारा बाड़ी के महाराज बाग चौराहे पर शिक्षा मंत्री के पुतले का दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन शिक्षा मंत्री द्वारा गत दिवस निजी विद्यालयों को धंधा खोर बताने पर किया गया। इस दौरान मंत्री के बयान की घोर निंदा की गई। इस मामले में प्रदेश स्तर पर सभी निजी शिक्षण संस्थाओं ने शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से अपने शब्दों को वापस लेने की मांग की है।

शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने भी किसी स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त की होगी, इसलिए उन्हें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कोविड 19 के तहत सभी निजी शिक्षण संस्थान आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। प्रदेश में लगभग 50 हजार स्कूलों में 11 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति से भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। हम शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि सभी निजी शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों व विद्यालयों को आर्थिक पैकेज दिया जाए। उनका कहना है कि सरकार सरकारी विद्यालयों में भी ताे अपने कर्मचारियों को समय से वेतन दे रही है तथा बच्चों को पोषाहार दे रही है, तो निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी व स्कूल संचालकों के साथ अन्याय क्यों।

इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण शर्मा जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री निहाल चंद शर्मा, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र शेखर पचौरी, जिला मंत्री संजय मुद्गल, जिला उपाध्यक्ष सरनाम सिंह, केशव चंद्र शर्मा, मकबूल खान, दीवान सिंह, रशीद खान, मोहन प्रकाश, शैलेंद्र सिंह, सुनील मित्तल, रामेश्वर शर्मा, देवेंद्र शर्मा उपस्थित थे।

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