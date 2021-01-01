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संवाद:बेटियों की बात खाली नहीं जाएगी, अधिक दिया जाएगा-विधायक रामपाल सिंह

बेगमगंज5 घंटे पहले
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संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते ठाकुर रामपाल सिंह - Dainik Bhaskar
संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते ठाकुर रामपाल सिंह
  • महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं से विधायक रामपाल सिंह ने बात की

बेटियों ने हमारा गौरव बढ़ाया है इसलिए शिवराज सरकार ने बेटियों के लिए विभिन्न योजनाएं लाड़ली लक्ष्मी गांव की बेटी योजना जैसी लागू की हैं अब हमारी बेटियां भी विदेश भी जाएंगी उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी सुविधा दी जा रही है।

यह बात विधायक रामपाल सिंह ने छात्राओं से संवाद के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में कही। उन्होंने कहा कि बेटियां पढ़ाई कर अच्छे अंक लाएं और अच्छे अंक लाने वाली तीन बेटियों के लिए पांच-पांच हजार रुपए का पुरस्कार मैंने दिया है। अगले वर्ष भी प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर पुरस्कार दिए जाएंगे। आप मन लगाकर पढ़ाई करें और स्कूल आने जाने में अगर कोई परेशान करता है तो ऐसे तत्वों के नाम बताएं आपका नाम गुप्त रखा जाएगा।

ऐसे तत्व अब नगर में नहीं रह पाएंगे जो बेटियों की राह में रोड़ा बनते है। इसके बाद गर्ल्स स्कूल के सामने वाली सड़क का लोकार्पण किया। पापड़ा की गौशाला और करीब 15 लाख की लागत से निर्मित होने वाले एक प्रतिज्ञा रोड, ग्रेवल रोड का भूमि पूजन किया। विधायक ने कहा कि कन्याओं ने जो मांग पत्र सौंपा है उससे अधिक देने का प्रयास करेंगे, हमारी सरकार का संकल्प है।

कार्यक्रम का संचालन शिक्षक दीपक कटारे ने किया आभार प्राचार्य आरजी कुर्मी ने व्यक्त किया। इस दौरान एसडीएम अभिषेक चौरसिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश ताम्रकार, नगर मंडल अध्यक्ष कमल सिंह साहू, राकेश भार्गव, जितेंद्र सिंह तोमर, ओपी दुबे, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जगदीश लोधी, भगवान सिंह लोधी, बृजेंद्र बड़ेदा, संदीप लोधी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जगन्नाथ यादव, अजय जाट, ज्योति श्रीवास्तव, गायत्री नगरिया एवं जिला मीडिया प्रभारी हरि साहू मौजूद रहे।

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