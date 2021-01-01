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हादसा:विवाहिता की बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से मौत

गैरतगंज2 घंटे पहले
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रमपुरा कलां गांव में सुबह एक विवाहित युवती की कुएं में गिरने से मौत हो गई। युवती शौच के लिए घर से बाहर गई थी तथा कम पानी वाले बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई, जिससे उससे गंभीर चोटें आईं। जानकारी के अनुसार रमपुरा कला गांव के रहने वाले कालूराम राय की 36 वर्षीय पत्नी नीतू राय बुधवार की सुबह शौच के लिए घर के बाहर गई थी।

वहां से लौटते हुए अपने घर के पीछे पैर फिसलने से वहीं बने कुएं में गिर गई। कुएं में कम पानी था तथा पत्थरों में उसे गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में घर के लोगों को जानकारी मिलने पर घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मृतका के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैंै। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

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