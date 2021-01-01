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बेतवा की रेत से राम मंदिर की नीव:राम मंदिर में बेतवा की रेत का भी होगा उपयोग, यहां की रेत देती है लाइफ टाइम मजबूती

गंजबासौदा3 घंटे पहलेलेखक: गोविंद नायक
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बेतवा किनारे आग्नेय चट्‌टानों से निकली रेत। - Dainik Bhaskar
बेतवा किनारे आग्नेय चट्‌टानों से निकली रेत।
  • विहिप के क्षेत्र मंत्री ने कहा-ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने दी जानकारी

अयोध्या में बन रहे श्रीराम मंदिर के फाउंडेशन में बेतवा नदी की रेत का उपयोग किया जाएगा। फाउंडेशन के निर्माण लिए पूरे देश से रेत के नमूने और टेंडर मंगाए गए थे। परीक्षण के बाद बेतवा नदी की रेत को ही सबसे अच्छा और लंबे समय तक टिकाऊ पाया गया है। श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए मजबूत फाउंडेशन बनाया जा रहा है।

इसमें रेत का उपयोग किया जाना है। इसके लिए गंगा, यमुना, नर्मदा सहित जिन नदियों में रेत पाई जाती है वहां से रेत के नमूने मंगाए गए थे। इनका लैब में तकनीकी परीक्षण कराया गया। इंजीनियरों ने भी जांच की। इसी आधार पर पाया गया कि एमपी- यूपी बार्डर पर बेतवा नदी के राजघाट से भेजे गए रेत के नमूने को सिलेक्ट किया गया।

इसलिए है बेतवा की रेत बेहतर: विहिप के क्षेत्र मंत्री राजेश तिवारी ने बताया कि अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम देख रहे ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से उनकी चर्चा हुई थी। उन्होंने बताया कि बेतवा नदी की रेत सबसे अच्छी पाई गई। मंदिर का फाउंडेशन लंबे समय तक उपयोगी रहे, उसमें उपयोग होने वाली सामग्री इसी आधार पर सिलेक्ट की जा रही है।

इसमें रेत का उपयोग भी किया जाना है। परीक्षण के दौरान पाया गया कि बेतवा की रेत दीर्घकालिक है। इसकी उम्र अन्य रेतों के अपेक्षाकृत अधिक है अर्थात एक हजार साल तक चल सकती है। भाजपा जिलाध्यक्ष डा.राकेश जादौन के अनुसार बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के समीप से हुआ है।

आग्नेय चट्‌टानों से बेतवा की रेत का बनी, इसलिए मजबूती

विदिशा के जिला खनिज अधिकारी एमएस रावत बताते हैं कि बेतवा किनारे की चट्‌टानें आग्नेय चट्‌टानें कहलाती हैं। कालांतर में लावा निकलने के बाद हवा के संपर्क में आने से ये ठंडी होकर काली पड़ गई हैं। इससे इनकी मजबूती अधिक है। बसाल्ट यानी काले पत्थर और ग्रेनाइट में हार्डनेस ज्यादा होती है। यही वजह है कि इन चट्टानों से बनी रेत लाइफ टाइम मजबूती देती है। वहीं नर्मदा सेंड सिलिका यानी ग्लासयुक्त होती और बारीक होती है जो मूलत: प्लास्टर के काम आती है। इसके पार्टिकल चमकदार होते हैं और इसमें हार्डनेस कम होती है।

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