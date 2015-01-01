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पुरानी गल्ला मंडी:ट्रांसपोर्ट से 2.10 क्विंटल पॉलीथिन जब्त

गुना3 घंटे पहले
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  • नपा ने 18 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

नगर पालिका की टीम ने शनिवार को पुरानी गल्ला मंडी स्थित एक ट्रांसपोर्ट से 2.10 क्विंटल पॉलीथिन जब्त की है। मात्रा के लिहाज से एक बार में पकड़ी गई पॉलिथिन की यह सबसे बड़ी मात्रा है। इस मामले में 18 हजार का जुर्माना लगाया गया है। स्वच्छता निरीक्षक विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि यह पॉलीथिन हाट रोड स्थित जैन ट्रेडर्स के यहां से लाई जा रही थी। ट्रांसपोर्ट पर जब इसे ठेले से उतारा जा रहा था तभी यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि यह पॉलीथिन बाहर भेजी जा रही थी। हालांकि यह जानकारी नहीं मिल पाई कि इसे कहां भेजा रहा था। यह भी पता चला कि कारोबारी सौरभ जैन के यहां शिवपुरी से थोक सप्लाई होती है। संयुक्त मुहिम से होगा थोक सप्लाई का खुलासा : अब तक नगर पालिका सिर्फ थोक सप्लाई के स्थानीय कारोबारियों पर ही कार्रवाई कर पा रही है। यह पता नहीं चल पाता है कि गुना में पॉलिथीन की सप्लाई कहां से होती है। इसलिए भले ही एकाध खेप पकड़ी जाए लेकिन दूसरे स्तर पर इसकी खपत लगातार होती रहती है। नपा के अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाए तो यह नेटवर्क तोड़ा जा सकता है। इससे सीधे ट्रांसपोर्टर के यहां से जानकारी सामने आ सकती है कि अमानक पॉलिथीन का अवैध रूप से निर्माण कहां हो रहा है।

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