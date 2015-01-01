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ट्रक दुर्घटनाग्रस्त:ड्राइवर-क्लीनर ने ही 2.42 लाख का सोयाबीन तेल किया था गायब

गुना4 घंटे पहले
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  • आवन के पास जान बूझकर कर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त किया

एक ट्रक कर दुर्घटनाग्रस्त कर उसमें से सोयाबीन तेल गायब करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 2.42 लाख का सोयाबीन तेल गायब कर दिया था। आरोपी की पूरी साजिश का खुलासा पुलिस ने किया था। राघौगढ़ टीआई मदनमोहन मालवीय ने बताया कि 25 अगस्त को बदरवास निवासी फरियादी मिनी ट्रांसपोर्ट गुना से ट्रक क्रमांक एम.पी. 09-एसी-2381 में तेल देवास से बदरवास के लिए लेकर जा रहा था। जिसमें 2532 लीटर सोया तेल के कार्टून एवं जार कीमती करीबन 2,42,900 के कम निकले। इसकी शिकायत मालिक ने राघौगढ़ थाने में की। पुलिस ने ट्रक चालक पर अमानत में ख्यानत की धारा में मामला दर्ज कर लिया। इसके क्लीनर और उसके साथी को पकड़ा तो इन्होंने खुद की तेल गायब करने की बात कबूली। पूछताछ के बाद इसके ठिकाने से 15 लीटर तेल के 7 जार कीमत 8 हजार रुपए जब्त किए गए।

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