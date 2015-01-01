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  • 40 Thousand Houses Are Unable To Get Up From The Garbage Every Day And Now These 22 Vehicles Are To Be Sent On Call Also

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स्वच्छता सर्वे 2021:40 हजार घरों से रोज उठ नहीं पा रहा कचरा और अब कॉल पर भी भेजना हैं यही 22 वाहन

गुना3 घंटे पहले
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  • रैंक सुधारने के लिए कलेक्टर ने नपा को दिया एक्शन प्लान पर हकीकत ये...

स्वच्छता सर्वे 2021 के लिए अब लगभग दो से ढाई माह का वक्त बचा है। इस बार रैंक सुधारने के लिए कलेक्टर ने नपा को एक एक्शन प्लान दिया है। इसमें 15 बिंदुओं पर काम करना है। नपा ने कार्यालय अधीक्षक से लेकर तमाम इंजीनियरों को इस काम पर लगा दिया है। सभी के लिए समय सीमा 30 नवंबर तय की गई है। दूसरी ओर वार्डों में सफाई के लिए शुक्रवार से विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसमें रोज 2 वार्डों में 100 से ज्यादा सफाई कर्मचारी मिलकर काम करेंगे। इस तरह 1 दिसंबर तक सभी वार्डों को चाक चौबंद करने का लक्ष्य है। कागज पर प्लान भले ही तैयार हो गया हो लेकिन उसे क्रियान्वित करने के लिए नपा के पास संसाधन नहीं है। मसलन शहर के 40 हजार घरों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए सिर्फ 22 वाहन हैं। यानि एक वाहन पर 1818 घराें से कचरा संग्रहित करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कचरे के निबटारे के लिए अब तक प्लांट नहीं लगाया जा सका है।​​​​​​

नपा की प्लानिंग...
1. नपा ने कार्यालय अधीक्षक से लेकर तमाम इंजीनियरों को इस काम पर लगा दिया है।
2. एक दिसंबर तक रोजाना दो वार्डों में 100 से सफाईकर्मी लगाकर चलेगा स्वच्छता अभियान।

शहर में स्वच्छता के लिए एक और मुहिम...

20 नवंबर से 1 दिसंबर तक काम किया जाएगा। हर दिन 4 वार्ड में एक साथ पूरा अमला लगेगा। यह काम दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। एक टीम को 1 से 20 और दूसरी को 21 से 37 वार्डों की जिम्मेदारी दी गई है।

प्लांट के लिए हो गए टेंडर: कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि अभी हमने नवंबर तक के लिए लक्ष्य तय किया है। इसके लिए समय सीमा दी है। प्लांट के लिए टेंडर हो चुके हैं।

ग्राउंड रिपोर्ट : कागजों की कार्ययोजना से काम नहीं चलेगा

रैंक सुधारना है तो करने होंगे यह काम पर जमीनी स्तर पर हालत बदतर : रैंक सुधारने के लिए जिस निजी एजेंसी को लाखों का ठेका दिया गया है, उसने नपा को एक कार्ययोजना सौंपी है। नपा ने इसे क्रियान्वित करने के लिए इंजीनियरों से लेकर अन्य कर्मचारियों की एक टीम बनाई है। यह सभी लक्ष्य नवंबर के अंत तक हासिल करने की समय सीमा है।

1. डोर टू डोर कचरा कलेक्शन : 100 फीसदी लक्ष्य हासिल करना है। जमीनी स्थिति : 40 हजार घरों से कचरा एकत्रित करने के लिए 26 वाहन हैं जिनमें से 4 खराब हो चुके हैं। 2. गीला-सूखा कचरा अलग-अलग एकत्रित करना : कचरा अलग-अलग रखने के लिए लोगों को समझाइश देना। जमीनी स्थिति : लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए निजी एजेंसी को जागरूक करना था। उनके कर्मचारी कचरा गाड़ियों के साथ नहीं चल रहे हैं। 3. प्रोसेसिंग प्लांट : गीला व सूखा कचरे के निबटारे के लिए कम्पोस्ट पिट्स, प्लांट, फटका मशीन, गट्‌टा मशीन लगाना। जमीनी स्थिति : गीला-सूखा कचरा अलग-अलग नहीं एकत्रित हो रहा है। ऐसे में कचरे की प्रोसेसिंग करना संभव नहीं है। प्लांट की तैयारी भी नहीं हुई है। 4. हेल्पलाइन : नगर पालिका को एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करना होगा, जिस पर कोई भी अपने कचरे को यूजर चार्ज देकर उठवा सकेगा। जमीनी स्थिति : इसमें नपा की चुनौती यह है कि वह ऑनडिमांड वाहन कहां से उपलब्ध कराएगी। अभी तो रूटीन काम के लिए भी उसके पास टोटा है। 5. प्लास्टिक बैन : 50 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना होगा। जमीनी स्थिति : यह कानून कई साल से लागू है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल ही 330 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा जिलेभर से निकला। 6. कूड़ादान : शहरभर में 50 जगहों पर 140 सेट कूड़ादान लगाने का प्रस्ताव है। नीले और हरे कूड़ेदान के साथ एक पीले रंग का बिन लगाने को कहा गया है, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर के खाली बॉटल, आदि रखे जा सकें। जमीनी स्थिति : शहर में तीन बार अलग-अलग तरह के कूड़ादान लगाए जा चुके हैं । इनमें एकत्रित कचरा उठाया नहीं जाता है।

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