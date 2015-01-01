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लूटपाट:टेकरी रोड पर युवक से 40 हजार रुपए लूटे

गुना3 घंटे पहले
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  • लगातार दूसरे दिन शहर में इस तरह की वारदात

शहर में लूटपाट की लगातार दूसरे दिन घटना हुई। इस बार टेकरी रोड पर एक युवक से 40 हजार 700 रुपए लूट लिए गए। वहीं दो दिन पहले जयस्तंभ चौराहे पर एक व्यक्ति से 10 हजार रुपए व मोबाइल लूटे जाने की खबर आई थी। इस मामले में फरियादी सुमित जाटव ने बताया कि वह फतेहगढ़ से गल्ले के पैसे लेकर लौट रहा था। शनिवार को टेकरी रोड पर 7 आरोपियों ने उसका रास्ता रोका और उससे पैसे छीन लिए। उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की। लूट का शिकार हुए युवक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। दिनेश छारी, गोलू पाल, राजू पारदी पर मामला दर्ज किया है।
जंगल में जुए के फड़ पर छापा, 35 हजार जब्त : म्याना थाने के रतनपुरा में पुलिस ने बड़े पैमाने पर चल रहे जुए के फड़ पर छापा मारा। इस दौरान 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से करीब 35 हजार रुपए पकड़े। पुलिस को यहां जुआ खोले जाने की सूचना मिली थी। जिले में कई जगहों पर इसी तरह जंगली इलाकों में जुए के फड़ चल रहे हैं।

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