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सड़क हादसा:बाइक की भिड़ंत में 5 युवक घायल, 3 की हालत गंभीर, एक युवक की हड्‌डी 5 जगह से टूटी

गुना2 घंटे पहले
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सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल ले जाते हुए लोग। - Dainik Bhaskar
सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल ले जाते हुए लोग।
  • शेरपुर रोड ऊमरी और नानीपुरा के बीच हुआ हादसा

बाइक की भिड़ंत में 5 युवक घायल हो गए, इसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना शेरपुर रोड ऊमरी और नानीपुरा के बीच बुधवार को हुई। एक बाइक पर सवार होकर गणपत सिंह एवं कुलदीप सिंह खेरीखता से ऊमरी जा रहे थे।

वहीं ऊमरी से सुनावली जा रही दूसरी बाइक पर सवार पदम सिंह, सोनू एवं रेल सिंह बरेला सवार थे। शेरपुर रोड पर बाइक आपस में टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों की बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं दोनों बाइक पर सवार सभी युवक घायल हो गए। गणपत सिंह के 5 जगह से हड्‌डी टूट गई है। वहीं सोनू-पदम के भी गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की सूचना पर स्थानीय लोगों ने इन सभी को अस्पताल भिजवाया, वहीं परिजन भी कुछ समय बाद ही पहुंच गए। बाइक पर सवार कोई भी युवक हेलमेट नहीं पहने था।

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