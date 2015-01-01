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कार्यशाला में सुझाव मांगे:52 सामाजिक संगठन जिला अस्पताल की सफाई-सुरक्षा की निगरानी करेंगे

गुना4 घंटे पहले
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  • आयुक्त ग्वालियर संभाग ने प्लान तो भेजा पर डॉक्टरों की कमी पर ध्यान नहीं दिया

जिला अस्पताल का कायाकल्प सामाजिक संगठनों के सहयोग से किया जाएगा। इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। एक साल तक गतिविधियां चलेगी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन एवं अस्पताल प्रबंधन की संयुक्त भूमिका होगी। एक समिति गठित होगी, जो होने वाले सुधार, गतिविधियां, इलाज एवं साफ-सफाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने सुझाव देगी। इन सबके बीच अगर सच्चाई देखी जाए तो जिला अस्पताल में ही 44 पर डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, इससे साफ होता है कि किन परिस्थितियों में मरीजों का इलाज होता होगा। उधर आयुक्त ग्वालियर संभाग ने हमारा अस्पताल नंबर 1 बने, इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों को तो भेज दिया लेकिन इसमें डॉक्टर की कमी को लेकर किसी तरह का बिंदु शामिल नहीं किया गया है। साफ-सफाई, स्वच्छता, सुरक्षा आदि पर जोर देने के लिए कहा जा रहा है लेकिन इस कार्य के लिए पहले से ही निजी एजेंसी के माध्यम लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अस्पतालों की निगरानी के लिए पहले से ही प्रशासनिक स्तर पर कमेटी बनी हुई हैं, यह भी समय-समय पर प्रशासन को अपनी रिपोर्ट देती हैं। लेकिन अब नया यह होगा कि इसमें सामाजिक संगठन जुड़ जाएंगे।

1 साल में अस्पताल को नंबर-1 बनाने ऐसे होगा काम...

संभागीय आयुक्त ने एक पूरी प्लानिंग तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दी है। इसमें कहा गया है कि अस्पताल में सुधार को लेकर जनसहभागिता जरूरी है। इसके लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद और मुस्लिम समाज ने कहा कि वह इस अभियान से जुड़ेंगे। ताकि जो मंशा है, उसे पूरा किया जा सके। इसके लिए एक कमेटी बनेगी, जिसमें सामाजिक संगठन के अलावा प्रशासनिक अधिकारी और अस्पताल प्रबंधन शामिल होंगे। यह कमेटी ही अस्पताल में होने वाले बदलाव को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। पूरे एक साल कार्यक्रम चलेगा।

उद्देश्य : इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि शासन की मंशा अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं मिले और उनका विस्तार हो। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवा और समय पर उपलब्ध हो सके। समिति के सामंजस्य से अस्पतालों के उन्नयन एवं स्वास्थ्य सेवाएं आमजन तक पहुंचे। जनसहभागिता करने वाली संस्था एक निश्चित धनराशि का सहयोग करे, जिससे वाटरकूलर, टीवी, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि की सुविधा जुटाई जा सके।

गतिविधियां : समिति प्रत्येक सप्ताह में सोमवार को सुबह 8 से 10 बजे तक अस्पताल का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। इसके बाद सुझाव उसी दिन 11 बजे कलेक्टर को प्रस्तुत करेगी। कलेक्टर इन्हें कायाकल्प अभियान के अस्पताल के उन्नयन एवं सुदृणीकरण के लिए निर्देश जारी करेंगे। ​​​​​​​

कार्यक्षेत्र : गठित समिति का कार्यक्षेत्र में तय किया गया है। अस्पताल परिसर में सफाई, पार्किंग, बाग-बगीचा, मवेशियों का प्रवेश रोकना, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, कोविड गाइडलाइन का पालन, पेयजल एवं शौचालयों की उचित व्यवस्था पर होगा। वहीं अस्पताल के अंदर वार्ड में सफाई, सुरक्षा, इलाज में प्रोटोकाल का पालन, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन, स्टाफ की उपलब्धता, दवाएं, योजना का लाभ आदि शामिल है। ​​​​​​​

बड़ा सवाल : 400 बेड के अस्पताल में 12 डॉक्टर ही दे रहे सेवाएं
एक डॉक्टर 3 के बराबर काम कर रहे : अस्पताल को नंबर 1 बनाने की कोशिशें तरीफे काबिल हैं, लेकिन जो मूल समस्या है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। जिला अस्पताल की ही बात करें तो यह पर 34 विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं। रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं, प्रसूताओं को सोनोग्राफी के लिए परेशान होना पड़ता है। इसी तरह मेडिसिन विंग में भी 3 पद रिक्त हैं। आंखों के स्पेशलिस्ट भी नहीं है। शिशु रोग विशेषज्ञ के 6, स्त्रीरोग विशेषज्ञ के 4, ईएनटी के 2, पैथोलॉजी विशेषज्ञ के 2, रेडियोलॉजिस्ट के 3, क्षय रोग 1, दंत रोग, शल्य क्रिया विशेषज्ञ, अस्थिरोग विशेषज्ञ के भी पद खाली है। कुल मिला कर 34 डॉक्टर कम है। सिर्फ 12 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 400 बेड के अस्पताल में गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं इतने कम डॉक्टर कैसे दे पाएंगे। इसी तरह 10 क्लास टू डॉक्टरों के पद रिक्त हैं।

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