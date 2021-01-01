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चोरी और खोए हुए मोबाइल मिले:61 लोगों को मोबाइल खोजकर वापस दिए

गुना2 घंटे पहले
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शहर, जिले एवं कस्बे से गायब हुए मोबाइल को पुलिस ने खोज निकाला है। हर थाने में मोबाइल गुम होने की सूचना दर्ज की जाती है, इसके बाद थाना प्रभारी यह जानकारी सीधे एसपी ऑफिस में बने खोया-पाया केंद्र को भेज देते हैं। इसके बाद सायबर सेल अपना काम शुरू करती है।

एसपी राजेश कुमार सिंह ने बुधवार को 61 मोबाइल लोगों के वापस दिए। लोगों का कहना था कि गुम मोबाइल को लेकर तो वह आस छोड़ चुके थे, क्योंकि इनका मिलना मुश्किल था। गुम मोबाइल तलाशने में सायबर सेल प्रभारी एसआई आमोद राठौर, एसआई भागीरथ शाक्य, एएसआई मसीह खान सहित विभिन्न थाने के बल को महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

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