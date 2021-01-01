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कृषकों का दल रवाना:20 किसानों का दल लेगा उद्योग लगाने की जानकारी

गुना2 घंटे पहले
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किसानों के दल को रवाना करते अधिकारी। - Dainik Bhaskar
किसानों के दल को रवाना करते अधिकारी।

सब मिशन ऑन एग्रीकल्‍चर एक्‍सटेंशन (आत्‍मा) के तहत जिले से 20 कृषकों का दल राज्‍य के अंदर भ्रमण हेतु रवाना किया गया। यह दल कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुर, ग्‍वालियर, मुरैना, दतिया, सांची दुग्‍ध उत्‍पादन संघ मुरैना का भ्रमण करेगा।

उप संचालक कृषि सह परियोजना संचालक अशोक कुमार उपाध्‍याय ने बताया कि जिले के प्रगतिशील कृषकों को राज्‍य के अंदर कृषक भ्रमण के लिए भेजा गया है। किसान अनुसंधान केंद्रों पर वैज्ञानिकों से मधुमक्‍खी पालन, मशरूम उत्‍पादन के साथ-साथ सरसों तेल रिफाईनरी, डेयरी उद्योग लगाने की जानकारी लेंगे। जिससे जिले के किसान खेती के साथ मधुमक्‍खी पालन, मशरूम उत्‍पादन, सरसों तेल रिफाईनरी जैसे लघु उद्योग स्‍थापित कर आत्‍मनिर्भर बनेंगे। कृषक दल के साथ ब्‍लॉक टेक्‍नोलॉजी मैनेजर प्रमोद श्रीवास्‍तव विकासखंड बमौरी सहित कृषकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

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