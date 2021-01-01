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जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक:5 ब्लाॅकों में किया 228 योजनाओं का अनुमोदन

गुना2 घंटे पहले
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जल जीवन मिशन के तहत हुई बैठक में मौजूद अधिकारी एवं कलेक्टर। - Dainik Bhaskar
जल जीवन मिशन के तहत हुई बैठक में मौजूद अधिकारी एवं कलेक्टर।
  • जल जीवन योजना के तहत होंगी गतिविधियां और प्रशिक्षण

जल जीवन मिशन योजना से जिले की 425 पंचायतों के ग्रामों में नल जल द्वारा वर्ष 2024 तक घर-घर पेयजल उपलब्‍ध कराए जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। अब तक योजना के तहत 23 पंचायतों के शत-प्रतिशत घरों में नल जल द्वारा पेयजल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है। वर्ष 2023 तक सभी पंचायतों में संपूर्ण लक्ष्‍य प्राप्‍त करने की मंशा से कार्य किए जा रहे हैं।

कार्यपालन यंत्री पीएचई वीके छारी द्वारा जल जीवन मिशन की आयोजित बैठक में दी गई। बैठक की अध्‍यक्षता कलेक्‍टर कुमार पुरुषोत्‍तम ने की। इस अवसर पर उन्‍होंने बताया कि एक-एक ग्राम को पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इससे पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को परेशान नही होना पड़ेगा। इससे उनके समय की बचत होगी जो आर्थिक प्रगति के कार्य में उनके काम आएगा। उन्‍होंने जल जीवन मिशन के तहत जिले के स्‍कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्‍वच्‍छता परिसरों एवं पशु औषधालयों एवं डिस्‍पेंसरियों को कनेक्‍शन दिए जाने के निर्देश दिए। उन्‍होंने जल जीवन योजना के प्रचार-प्रसार के लिए गतिविधियां, प्रशिक्षण एवं योजना का सही क्रियान्‍वयन करने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री छारी ने बताया कि जल जीवन मिशन तहत 31 जनवरी 2021 तक जिले के समस्‍त पांचों विकासखण्‍डों में 228 योजनाओं का अनुमोदन एवं प्रशासकीय स्‍वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। उन्‍होंने बताया कि नल जल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्‍चात 90 दिवस की ट्रायल एंड रन की अवधि समाप्‍त होने पर योजना का संचालन, संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा एवं जलकर का निर्धारण कर वसूली की कार्यवाही एवं समय पर विद्युत देयकों का भुगतान किया जाएगा। शासन के निर्देशों के परिपालन में प्रत्‍येक ग्राम में ग्राम जल एवं स्‍वच्‍छता समिति का गठन कर योजना के संचालन की जिम्‍मेदारी सौंपी जाएगी।

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