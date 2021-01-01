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हादसा:बाउंड्री से टिक कर जैसे ही बैठे तो गिरी दीवार, मां-बेटे दो मंजिल से नीचे गिरकर गंभीर घायल

गुना2 घंटे पहले
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बोहरा बगीचा में बिना पिलर के खड़ी दीवार बुधवार को गिर गई। - Dainik Bhaskar
बोहरा बगीचा में बिना पिलर के खड़ी दीवार बुधवार को गिर गई।

बोहरा बगीचा स्थित एक घर की छत से मां-बेटे नीचे गिर गए। इस हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। यह हादसा बुधवार सुबह हुआ। बोहरा बगीचा निवासी 58 वर्षीय भारती जैन एवं उनका 30 वर्षीय पुत्र मयंक जैन छत पर बैठे थे। दोनों छत की बाउंड्री से टिक गए।

इसी दौरान अचानक यह बाउंड्री गिर पड़ी। इसी के साथ मां-बेटे भी दो मंजिल से नीचे आ गिरे। इस हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। बाउंड्री बिना पिलर सपाेर्ट के बनाई गई थी, इस वजह से हादसा हो गया। घर पर मां-बेटे ही थे, बाकी परिजन इंदौर गए हुए थे। हादसे की जैसे ही सूचना स्थानीय लोगों को लगी तो वह एकत्रित हुए और दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं उनके परिजनों को भी सूचना दी गई, तो उनकी बेटी इंदौर से आई और दोनों को अपने साथ ले गईं।

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