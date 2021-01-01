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  • Barricades Juggle To Improve Traffic; Jam Will Be Stopped By Installing Barricades On AB Road, No Parking Arrangements

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ठोस इंतजाम नहीं:ट्रैफिक सुधारने में बेरिकेड्स की जुगाड़; एबी रोड पर बेरिकेड्स लगाकर रोकेंगे जाम, पार्किंग के इंतजाम नहीं

गुना2 घंटे पहले
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बस स्टैंड पर जाम से बचने के लिए पुलिस ने बेरिकेड्स लगाए गए हैं। - Dainik Bhaskar
बस स्टैंड पर जाम से बचने के लिए पुलिस ने बेरिकेड्स लगाए गए हैं।
  • प्रशासन की व्यवस्था और रियलिटी चेक से समझिए हकीकत

शहर में ट्रैफिक सुधार को लेकर सड़क सुरक्षा समिति में तय किए गए बिंदुओं पर काम शुरू हो गया है, कोशिश की जा रही है कि बेपटरी यातायात व्यवस्था को ठीक किया जा सके। हालांकि इस तरह के प्रयास पहले भी होते रहे हैं, लेकिन कुछ दिन सही चलने के बाद सब कुछ फिर पुराने ढर्रे पर लौट आता है।

इस बार यातायात पुलिस ने बस स्टैंड जगत होटल के सामने लगने वाले जाम से लोगों को राहत देने के लिए बेरिकेडस लगाकर दो मोड़ों को ठीक करने की कोशिश की है। हालांकि यह सारी व्यवस्था अस्थाई तौर पर की गई है। यातायात प्रभारी इंस्पेक्टर आरपी वर्मा का कहना है कि ऐसे अन्य स्थानों की भी पहचान की जा रही है, ताकि वैकल्पिक इंतजामों से सब कुछ ठीक किया जा सके। हनुमान चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल तो लगे हैं, लेकिन चौराहे के लेफ्ट टर्न पूरी तरह से खुले नहीं हैं। अब व्यवस्था यह की जा रही है कि इसके लिए हमेशा जगह खुली रहे।
लेफ्ट टर्न खुलेगा

हनुमान चौराहे का ट्रैफिक सिग्नल से ऑपरेट होता है लेकिन लेफ्ट टर्न पर समस्या बनी रहती है। हमेशा लोग लेफ्ट टर्न पर ही लाल सिग्नल देखते ही खड़े हो जाते हैं। जबकि यह हिस्सा हमेशा खुला रहना चाहिए। नगर पालिका ने इसे चौड़ा करने की योजना बनाई है, इसका काम भी शुरू हो चुका है।

अतिक्रमण हटने से ही सुलझेगी समस्या

इस चौराहे के चारों लेफ्ट टर्न अतिक्रमण की चपेट में हैं, कुछ पर अस्थाई तो कुछ पर स्थाई अतिक्रमण है। पहले नेकी की दीवार एक हिस्से पर हुआ करती थी, इसे भी लेफ्ट साइड का हवाला देते हुए हटवा दिया गया है। अन्य तीनों साइड का अतिक्रमण नहीं हटा है। एक साइड पर फोटो कॉपी दुकान एवं अन्य संस्थान है, यहां आने वाले ग्राहक लेफ्ट साइड पर ही वाहनों को खड़ा करते हैं। दूसरी नपा के सामने वाली साइड भी छोटी है, यहां पहले से ही नपा ने एक दुकान किराए से दे रखी हैं। तीसरी साइड पर धार्मिक स्थल, होटल है।

जो कमियां मिल रही हैं, उन्हें ठीक करते जा रहे हैं

सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चल रहा है, इसी के तहत जो-जो कमियां सामने आ रही हैं। उन्हें ठीक किया जा रहा है। नगर पालिका के साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं पूरी तरह ठीक हो सके। -आरपी वर्मा, इंस्पेक्टर एवं ट्रैफिक इंचार्ज

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