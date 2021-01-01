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शरारती तत्वों की करतूत:सिसाैदिया काॅलोनी में खड़ी गाड़ी के पत्थर से कांच तोड़ा

गुना2 घंटे पहले
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शहर के सिसौदिया कालोनी में शरारती तत्वों ने एक वकील की गाड़ी का कांच तोड़ दिया। यह घटना मंगलवार-बुधवार दरमियानी रात की बताई जाती है। कालोनी में रहने वाले एडवोकेट प्रमोद दुबे ने बताया कि वह ऑफिस से शाम को घर आए, हर रोज की तरह कार को घर के बाहर रख दिया था।

सुबह उठे तो देखा कि कार का कांच चटका हुआ है। इसके आसपास पत्थर भी पड़े थे। इससे आशंका जताई है कि किसी ने पत्थर से कांच को तोड़ा है। काफी दूरी पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, लेकिन इसमें कोई हरकत कैद नहीं हुई है। फरियादी ने इस संबंध में कोतवाली थाने में भी शिकायत दर्ज कर दी है।

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