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सरोकार:महिलाओं में जागृति लाकर, उन्हें उनके अधिकारों व योजना का लाभ दिलाएगा वसुंधरा फाउंडेशन

गुना2 घंटे पहले
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कस्बे में वसुंधरा फाउंडेशन के गठन पर मौजूद महिलाएं। - Dainik Bhaskar
कस्बे में वसुंधरा फाउंडेशन के गठन पर मौजूद महिलाएं।
  • शहर की महिलाओं ने की ‘वसुंधरा फाउंडेशन’ की स्थापना, महिला जागृति के लिए करेगी कार्य

शहर की कुछ जागरूक महिलाओं द्वारा ‘वसुंधरा फाउंडेशन’ नाम का संगठन बनाया गया है। जिसका उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना व हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। संस्थापक व संयोजक नरिंदर संधू ने कहा कि क्लब का गठन करने का उद्देश्य ‘स्वदेशी एवं आत्मनिर्भर’ की नीति के अनुरूप एक ऐसे स्वतंत्र महिला समूह की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो वास्तव में पूर्णतया अपने आप में स्वदेशी और आत्मनिर्भर हो, जिसके नियम संविधान, कार्यशैली, वित्तीय व्यवस्था आदि सब कुछ स्थानीय स्तर पर सिर्फ और सिर्फ हम महिलाओं के हाथों में हो।

उन्होंने कहा कि, हमारा यह नवीन महिला समूह वसुंधरा फाउंडेशन समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित करके महिलाओं में जागृति लाने व उन्हें उनके अधिकारों और सरकार की ओर से चलाई जा रहीं महिला उत्थान योजनाओं की जानकारी देगा। उन योजनाओं की पात्रता एवं हितग्राहिता की कार्यविधि की भी जानकारी देगा। जिससे जरूरतमंद महिलाएं किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रह पाए।

कार्यकारिणी गठित : फाउंडेशन की कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से रुपाली श्रीवास्तव को संस्थापक अध्यक्ष एवं रेखा खरे व श्रद्धा ठाकुर को क्रमशः संस्थापक सचिव व कोषाध्यक्ष चुना गया। पद दायित्व ग्रहण करते हुए नव निर्वाचित अध्यक्ष रुपाली श्रीवास्तव ने अपनी नवीन कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए विश्वास दिलाया कि, जिन उद्देश्यों और कार्यों के लिए हमारा यह नवीन महिला समूह वसुंधरा फाउंडेशन का गठन किया गया है। हम सभी मिलकर लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।

सभी महिलाएं इस फाउंडेशन के माध्यम से न केवल महिला समाज सेवा कार्य बल्कि अपनी व अपने बच्चों की अव्यक्त प्रतिभाओं को उभारने के लिये मंच प्रदान करने का और नवयुवा पीढ़ी को अपने तीज त्यौहारों के माध्यम से अपनी संस्कृति व संस्कारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेगा।

नवनियुक्त सचिव रेखा खरे ने समूह की संस्थापक नरिन्दर संधू को वसुंधरा फाउंडेशन के गठन के लिए धन्यवाद दिया। उक्त कार्यक्रम में बच्चों ने फैंसी ड्रेस व गीत संगीत की अपनी आकर्षक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। संस्थापक सदस्यों के रूप में श्रीमती मीतू श्रीवास्तव मीडिया प्रभारी, बोर्ड मेम्बर्स डॉ पूनम पारिख, नीतू जग्गी, रजनी बिंदल, सिम्मी सूद एवं सदस्य अनिता वाधवानी, दीपिका लाम्बा, मंशा शर्मा, नम्रता श्रीवास्तव, नीलम धाकड़, नीतू जैन ,निशि सूद, प्रीति सोनी, रीमा यादव रुचि झा, रिनी जैन, तनु चौहान, तरुणा अरोरा आदि ने शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम का संचालन डॉ. पूनम पारिख ने किया

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