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कोरोनाकाल:स्कूल में धरना देने वालों के खिलाफ 24 दिन बाद अभद्रता की शिकायत

गुना3 घंटे पहले
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  • शांति पब्लिक स्कूल की 2 शिक्षिकाओं ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप

कोरोनाकाल में फीस के मुद्दे पर प्राइवेट स्कूलों और पालकों के बीच चल रही खींचतान में अब नया मोड़ आ गया है। शांति पब्लिक स्कूल की दो शिक्षिकाओं ने सिटी कोतवाली में दो पालकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि दो पालकों द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। यह घटना 14 अक्टूबर की बताई जा रही है। इस दिन कई पालकों ने शांति पब्लिक स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया था। पालकों का आरोप था कि स्कूल प्रबंधन द्वारा उन पर दो माह की फीस एक साथ जमा करने का दबाव डाला जा रहा था। इस घटना के दौरान सिटी कोतवाली प्रभारी व तहसीलदार भी मौजूद थे। ऑडियो भी वायरल: एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें सिटी कोतवाली के एक पुलिसकर्मी व आरोप के घेरे में आए पालक के बीच की बातचीत है। पुलिसकर्मी द्वारा पालक पर थाने आकर बयान दर्ज कराने का दबाव डाला जा रहा है। दूसरी ओर पालक का यह कहना है कि 14 अक्टूबर को प्रदर्शन में कई लोग शामिल थे। इनमें महिलाएं भी थीं। ऐसे में अभद्रता या छेड़छाड़ कैसे की जा सकती है।

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