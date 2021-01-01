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आर्द्र भूमि दिवस:अगली पीढ़ी के लिए ऐसे स्रोतों का संरक्षण व संवर्धन होना अनिवार्य है - डाॅ. देवेंद्र पटेल

गुना2 घंटे पहले
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बेबिनार में मौजूद छात्र-छात्राएं व प्राध्यापक।  - Dainik Bhaskar
बेबिनार में मौजूद छात्र-छात्राएं व प्राध्यापक। 
  • पीजी कॉलेज में वेबिनार में बताया आर्द्र भूमि का संरक्षण का महत्व

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना के इको क्लब के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन किया गया। जिसके तहत ‘आर्द्र भूमि संरक्षण’ विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में डाॅ. देवेंद्र पटेल, प्राध्यापक, डाॅ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल ने अपना व्याख्यान दिया।

आयोजन के आरंभ में वनस्पति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डाॅ. निरंजन श्रोत्रिय ने कहा कि आर्द्र भूमि संरक्षण आज की प्रमुख पारिस्थितिक आवश्यकता है। विश्व की लगभग पचास प्रतिशत जनसंख्या जल के उपयोग के लिए इन्हीं पर निर्भर रहती है। आगामी पीढ़ी के लिए ऐसे स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन अनिवार्य है।

जलाशयों के संरक्षण की आवश्यकता

आयोजन के मुख्य वक्ता डाॅ. देवेंद्र पटेल ने अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसे जलाशयों के संरक्षण के लिए शासकीय प्रयासों के अतिरिक्त जागरूकता की अत्यावश्यकता है। आर्द्र भूमि के प्रदूषण से पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित भोजन श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डाॅ. पटेल ने आर्द्र भूमि (वेट लैंड) की महत्ता पर जोर देते हुए इन्हें प्रकृति के गुर्दे (किडनी) बताया। उन्होंने अपने वक्तव्य में आरेखों की सहायता से विश्व के प्रमुख आर्द्र भूमि क्षेत्रों का एवं इनके संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख किया।

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