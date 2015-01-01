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खुशी...:नया मोबाइल खरीद नहीं सकते थे, सूचना मिली कि गुम हुआ मिल गया है

गुना3 घंटे पहले
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शहर के 43 लोगों को धनतेरस पर पुलिस की ओर से खास खुशखबरी मिले। इन सभी के कीमती मोबाइल चोरी या गुम हो गए थे। पुलिस की साइबर सेल ने उन्हें तला शकर उनके सही मालिकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। एसपी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि हमने धनतेरस के मौके पर इन मोबाइलों को उनके मालिकों को साैंपने की योजना बनाई थी। इससे उन्हें खास खुशी मिलती। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ मोबाइल तो मप्र के बाहर पहुंच गए थे। ऐसे मामलों में उनकी तलाश करना मुश्किल होता है। पर साइबर सेल की टीम ने लगातार कोशिश करके उन्हें भी हासिल कर लिया। इसी तरह अधिकांश मोबाइल में लाेगों ने सिम बदल ली थी। ऐसे मामलों में भी मोबाइल को ट्रेस करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है।
अब दूसरी चीजों में खर्च किए रुपए
मोबाइल पाने वाले कई लोगों का कहना था कि वे दूसरा स्मार्ट फोन खरीदने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए पुराने ढंग के की पेड वाले मोबाइल से काम चला रहे थे। वहीं कई लोग दीपावली पर नया मोबाइल का प्लान बना रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही सूचना दे दी थी। इसलिए मोबाइल के लिए बचाकर रखा पैसा उन्होंने दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च किया।
कार्रवाई के मामले में संवेदनशीलता
एसपी ने बताया कि जिन लोगों के पास यह खोए मोबाइल मिलते हैं उनके मामले में पुलिस संवेदनशीलता पूर्वक व्यवहार करती है। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों को मोबाइल कहीं पड़े हुए मिलते हैं। वे उठाकर उसका उपयोग करने लगते हैं। उनके मन में कोई अपराध की भावना नहीं रहती है। इसलिए उन पर सख्त कार्रवाई करने की बजाए समझाइश देते हैं।

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