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स्वच्छता:8 माह से थोक सब्जी मंडी के लिए नहीं तलाश पाए स्थाई ठिकाना

गुना4 घंटे पहले
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शहर को स्वच्छता के मामले में पहले पायदान पर लाने की कोशिशें हो रहीं हैं लेकिन एक स्थाई सब्जी मंडी तक नहीं मिल पा रही है। कोरोना काल से ही स्थाई मंडी के लिए सब्जी विक्रेता परेशान हो रहे हैं। उन्हें इधर से उधर प्रशासन द्वारा भगा दिया जाता है। पहले गोपालपुरा में शिफ्ट किया गया, फिर नहीं जगह नानाखेड़ी बताई गई। इसके बाद फिर बाहर वाले हिस्से में जगह दी गई। स्थिति यह है कि यह कारोबार प्रभावित हो रहा है। क्योंकि सब्जी विक्रेताओं को स्थाई जगह नहीं मिली है। वह अपना सामान रोज लेकर नानाखेड़ी स्थित एक स्थल पर जाते हैं और वहां पर सब्जी बेचते हैं। पूर्व कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने स्थाई मंडी को लेकर प्लानिंग की थी। पंचायत मंत्री के सामने रखी अपनी समस्या : थोक सब्जी व्यापारी संघ ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया को ज्ञापन दिया। उसने मांग की है कि स्थाई मंडी की व्यवस्था के लिए प्रशासन को निर्देश जारी करें। संघ के अध्यक्ष जगदीश कुशवाह ने कहा कि जिनके पास लाइसेंस हैं, उन्हें जगह दी जाए। जगह न होने से कई कारोबारी काम तक नहीं कर पा रहे हैं। मंडी को मूलभूत सुविधाओं के साथ शुरु कराने की मांग उठाई गई।

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