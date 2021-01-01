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अनुकंपा नियुक्ति:शिक्षक पात्रता परीक्षा की जगह सीटीईटी भी मान्य

गुना2 घंटे पहले
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  • बुधवार को शिविर में उन 7 युवाओं को जानकारी दी जिन्होंने भृत्य पद ठुकरा दिया था

नियमित शिक्षकों की मृत्यु होने जाने पर मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के लिए भृत्य का विकल्प दिया जा रहा था, लेकिन अब इस मामले में सरकार ने बड़ी राहत दी है। ताकि परिवार के सदस्यों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिल सके।

पांच दिन पहले अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए लगाए शिविर मेंं कई युवाओं ने भृत्य का विकल्प ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि वह पात्रता परीक्षा का इंतजार कर लेंगे, लेकिन भृत्य नहीं बनेगे। इसी बीच स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 के आदेश में संसोधन किया है, ताकि लंबित प्रकरणों का निपटारा हो सके। बुधवार को शिक्षा विभाग ने नए नियमों के आधार पर फिर शिविर आयोजित किया, जिसमें 40 में से 18 युवक-युवती पहुंचे। उन्हें सरकार के नियम बताएं, ताकि वह शिक्षक बन सके। इस दौरान बताया कि इसमें सीटीईटी की परीक्षा में पास होने पर उनको नियुक्ति दी जाएगी।

पहले पात्रता परीक्षा जरूरी थी

नियमित शिक्षक की सेवा काल में मृत्यु होने पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। पहला ऑफर ज्यादातर खाली पड़े भृत्य के पद को लेकर होता है। दूसरा ऑफर सहायक ग्रेड 3 के लिए होता है, लेकिन इसके पद खाली ही नहीं है। लेकिन तीसरा ऑफर शिक्षक के पद के लिए था, लेकिन इसमें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना जरुरी था। इस वजह से कई युवा शिक्षक नहीं बन पा रहे थे। लेकिन नए नियम में शिथिलता दे दी गई है। जिसमें केंद्र द्वारा आयोजित सीटीईटी, अन्य राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा या मप्र में वर्ष 2011-12 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति पात्र होगा। वहीं विज्ञान समूह में पात्रता परीक्षा राहत दी है।

दूसरे शिविर में भी पूरे लोग नहीं पहुंचे

गुना जिले में 40 अनुकंपा के प्रकरण लंबित हैं। 31 जनवरी को आयोजित शिविर में परेशान होकर 6 युवा तो भृत्य पद पर ही कार्य करने की सहमति दे गए थे। जबकि इन युवाओं ने डीएस, बीएड की डिग्री तक प्राप्त की हुई थी। सरकार ने राहत दी तो युवाओं ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद उनकी समस्या को सुना जा रहा है। दूसरे शिविर में भी पूरे लोग नहीं पहुंचे, अब शिक्षा विभाग इन्हें फिर से सूचना देकर बुलाएगा।

अनुकंपा नियमों में संसोधन किया

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर लगाया था, 6 युवाओं ने कहा है कि वह शिक्षक ही बनना चाहते है, उन्होंने पात्रता परीक्षा के लिए 7 साल तक इंतजार करने की सहमति दी है। अब नियमों में संसोधन किया गया है। -अशोक पवार, डीईओ

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