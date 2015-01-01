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कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर:सांस लेने में तकलीफ से संक्रमित वृद्धा की मौत, 15 नए पॉजिटिव मिले

गुना3 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो गई है, ठंड के साथ ही मरीज भी सामने आने लगे हैं। शुक्रवार को एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत हुई तो परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। पहले को उनको सामान्य समझ कर इलाज शुरू किया, लेकिन लक्षण देखने के बाद तत्काल कोविड वार्ड में भेजा गया। करीब 4 घंटे तक वह भर्ती रही, फिर मौत हो गई। हालांकि इस अवधि में महिला का कोविड टेस्ट कराया जो वह पॉजिटिव निकला। परिजनों को इसकी सूचना दी गई फिर पूरी सावधानी के साथ नपा अमले ने अंतिम संस्कार की पूरी क्रिया की। इसके साथ ही 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज भी सामने आए हैं।
हनुमान कालोनी निवासी महिला: कोरोना संक्रमण से 75 वर्षीय महिला की मौत हुई है, वह हनुमान कालोनी की निवासी है। अचानक सांस लेने में तकलीफ के बाद परिजन अस्पताल लाए थे। माना जा रहा है कि वह पहले से बीमार थीं, लेकिन यह परिजनों को पता न चला।
प्लान... संक्रमित के आसपास 100 घर का सर्वे: बढ़ते मामले को देखते हुए सर्वे शुरू हो चुका है। हालांकि दो दिन से टीम जांच कर रही है। इसके तहत संक्रमित के आसपास 100 घरों की जांच करनी है। गांव, कस्बे में भी ऐसे ही जांच होगी। सर्दी, खांसी और बुखार के लक्ष्ण वालों को संदिग्ध मानते हुए कोरोना जांच कराई जा रही है।
एसडीओपी चांचौड़ा और उनका स्टाफ पॉजिटिव : शुक्रवार को 15 केस सामने आए। इसमें महावीरपुरा, दुर्गा कालोनी, हनुमान काॅलोनी, जेपी कॉलेज, एनएफएल, विकास नगर, एसडीओपी ऑफिस बीनागंज पुलिस स्टेशन के पास, बालाजी हॉस्पिटल के सामने मरीज मिले हैं। एसडीओपी चांचौड़ा और स्टाफ के 2 लोग भी संक्रमित हुए हैं।

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