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प्रवेश प्रक्रिया:कॉलेज में 30% सीट बढ़ाने की मांग

गुना3 घंटे पहले
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कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है लेकिन अभी भी सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रवेश से वंचित हैं उक्त समस्या के समाधान को की मांग को लेकर आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ ने शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. बीके तिवारी को ज्ञापन सौंपा। विगत दिनों उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 30% सीट वृद्धि करने का आदेश दिया गया|इसके साथ-साथ यह भी कहा गया कि सीट संख्या वृद्धि के बाद भी यदि किसी महाविद्यालय में छात्र प्रवेश से वंचित होते हैं तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य पर्याप्त संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सीट संख्या बढ़ाकर छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे| पीजी कॉलेज में अतिरिक्त सीटों को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि यहां दूर दराज से छात्र एडमिशन लेने आते हैं।

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