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घोटाला:गेहूं खरीदी में गबन, नाेटिस के बाद भी राशि जमा नहीं कराई

गुना2 घंटे पहले
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गेहूं उपार्जन केंद्र मावन में खरीदी के दौरान हुई गड़बड़ी के मामले में खरीदी प्रभारी के खिलाफ गबन की धारा में मामला दर्ज कर लिया है। समिति के पदाधिकारी ने संबंधित व्यक्ति पर कैंट थाने में शिकायत की थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने कायमी की।

टीआई अवनीत शर्मा ने बताया कि शिव काॅलोनी कैंट निवासी भूपेंद्र सिंह रघुवंशी ने शिकायत की थी, जिसमें कहा कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित मावन में गेहूं उपार्जन केंद्र था। खरीदी प्रभारी मनोहर प्रजापति को बनाया था। वहीं इसी व्यक्ति के पास ही ऑपरेटर की जिम्मेदारी भी थी। वर्ष 2019-20 में खरीदी की गई। इस दौरान 53 क्विंटल गेहूं कम निकला। आवेदक ने कहा कि आरोपी ने मामल का गबन किया है। इसके सबूत के तौर पर आवेदक ने बिक्री रजिस्टर भी पुलिस के समझ पेश किया गया। जांच में गड़बड़ी सामने आई। समिति प्रबंधक भूपेंद्र सिंह की शिकायत पर आरोपी पर प्रकरण दर्ज कर लिया।

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