पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

एमपी एग्रो केंद्र पर जुगाड़:यूरिया लेने के लिए जमीन से 6 फीट ऊपर बने काउंटर पर पहुंचने कुर्सी पर खड़े होते हैं किसान

गुना3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सरकारी व निजी खरीदी केंद्रों पर खाद लेने जाने वाला किसान ग्राहक होता है। कारोबार की दुनिया में ग्राहक को भगवान माना जाता है। उसे हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं पर खाद खरीदने वाले किसान के मामले में एेसा नहीं होता। यह जिंस ऐसे बेची जाती है मानो उसे खरीदने वाले पर कोई अहसान किया जा रहा हो। एमपी एग्रो के खरीदी केंद्र पर हर साल किसान पहुंचते हैं। जमीन से 6 फीट ऊंचाई पर काउंटर बनाया जाता है। खिड़की तक पहुंचने के लिए कुछ दिन पहले तक किसान पत्थरों के ढेर लगाकर जुगाड़ बिठाते थे। इस दौरान धक्का मुक्की में वे गिरते पड़ते रहते थे। संस्था के अधिकारियों इस बार कुछ संवेदनशीलता दिखाते हुए एक पुरानी कुर्सी लगा दी। अब जब तक यह टूटती नहीं है तब तक ऐसे ही काम चलेगा, उसके बाद फिर नई जुगाड़ तलाशी जाएगी।

एक स्थाई और सुविधा युक्त वितरण केंद्र भी नहीं बना पाए
किसान नामक इस ग्राहक के लिए आज तक एमपी एग्रो, विपणन संघ जैसी सरकारी एजेंसियां सुविधा युक्त केंद्र नहीं बना पाए। पुरानी गल्ला मंडी में विपणन संघ के डबल लॉक गोदाम के पास किसानों को चार सीढ़ियां चढ़कर काउंटर तक पहुंचना पड़ता है। घंटों खड़े रहने वाले किसानों के लिए पानी तक का इंतजाम नहीं किया जाता।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें