पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कृषि उपज मंडी:खड़े ट्रक में लगी आग, स्टेयरिंग पर ही बैठे-बैठे ड्राइवर पूरी तरह से जला

गुना3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आरोन कृषि उपज मंडी में एक खड़े ट्रक के केबिन में लगी आग में ड्राइवर बलराम की जलकर मौत हो गई। यह घटना बुधवार रात 10 बजे के बाद ही बताई जाती है। ड्राइवर मूलत: सागर का रहने वाला है, वह अपना काम निपटने के बाद ट्रक को मंडी में खड़ा करके इसी में सो जाता था। बुधवार रात भी वह खाना लेकर आया और खाया। इसके बाद वह ट्रक में चला गया। इसके बाद अचानक लगी आग में वह जल गया। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। एफएसएल अधिकारी आरसी अहिरवार ने बताया कि ट्रक की दोनों साइड की खिड़की अंदर से लगी हुई थीं। स्थानीय लोगों को जैसे ही पता चला कि उन्होंने फायर बिग्रेड बुलाई और ट्रक के आगे का कांच तोड़कर पानी से बुझाया । इससे ड्राइवर का शव केबिन में ही लुढ़क गया। आग बुझने के बाद केबिन की चटकनी खोलकर शव को निकाला गया।
मामला संदिग्ध: ड्राइवर जलता रहा पर केबिन बाहर से क्यों नहीं आया
एफएसएल अधिकारी का कहना है कि सिर्फ ट्रक के केबिन में आग लगी है, यह बढ़ पाती, इससे पहले ही स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड बुलाकर इस पर काबू पाया, नहीं तो ट्रक भी पूरा चपेट में आ सकता था। ट्रक की दोनों साइड खिड़कियां की चटकनी अंदर से लगी हुई थी। इससे आशंका है कि उसने खुद तो आग नहीं लगाई या फिर अचानक भभकी आग से वह लपटों में घिर गया। ड्राइवर इसी ट्रक में सोता था, जिसमें पंखा भी लगा हुआ था। वहीं इसी में बैठकर वह खाना भी खा लेता था। पुलिस का कहना है कि उसकी पत्नी से भी कुछ अनबन चल रही थी। इसलिए पूरे पहलुओं को देखते हुए पड़ताल की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें