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मिलावट:काले तेल में बेसन की जगह मैदे की नमकीन...

गुना3 घंटे पहले
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  • एक साल पहले मिलावट पर लगा 50 हजार रु. का जुर्माना अदा नहीं किया और अब प्रोडक्ट का नाम बदलकर वही जुर्म कर रहा था फैक्टरी संचालक

मिलावट करने वालों के खिलाफ कमलनाथ सरकार की तर्ज पर भाजपा सरकार ने भी मुहिम चलाई है। फरमान मिलते ही सरकारी अमले को अचानक ही उन ठिकानों का पता भी लगने लगा, जहां अत्यंत घटिया और मिलावटी माल बनता है। अब तक ऐसे चार ठिकानों पर कार्रवाई हो चुकी है। शुक्रवार को कैंट में चल रही एक नमकीन फैक्टरी पर छापा मारा गया। आमतौर पर नमकीन में सबसे मुख्य अवयव बेसन होता है लेकिन यहां उसकी जगह मैदा इस्तेमाल किया जा रहा था। पीलापन लाने के लिए कृत्रिम रंग डाला जाता था। एसडीएम अंकिता जैन की अगुवाई में हुई यह कार्रवाई करीब डेढ़ घंटे तक चली। फैक्टरी का संचालक अमर चौबे पहले ही लापता हो गया है। पास ही उसका घर था लेकिन वहां परिवार के अन्य सदस्य थे। खाद्य संरक्षा अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि अमर चाैबे ने चौबे फूड प्रोडक्ट के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया था। पर मौके पर जो भरे व खाली पैकेट मिले, वह अलग-अलग नामाें के थे।
50 हजार का जुर्माना लगा तो नाम बदलकर प्रोडक्ट बेचने लगा : खाद्य अधिकारी ने बताया कि उक्त फैक्टरी पर एक साल पहले 50 हजार का जुर्माना लगाया गया था। तब भी इसी तरह की मिलावट पाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह जुर्माना राशि उसने आज तक जमा नहीं की। पहले वह जिस नाम से प्रोडक्ट बेचता था, उसे बंद करके उसने चार अन्य नाम से प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया।

मुनाफे की मिलावट... 25 रु. किलो मैदा, 70 रुपए बेसन

1. नमकीन की फैक्टरी में सिर्फ 15 किलो बेसन मिला : इस फैक्टरी में सिर्फ 15 किलो बेसन मिला। जबकि मैदे की 13 बोरियां रखी हुई थीं। दरअसल बेसन 75 से 90 रुपए किलो भाव पर मिलता है। जबकि मैदा का भाव 25 से 30 रुपए प्रति किलो है। इसलिए नमकीन बनाने वाले बेसन में मैदा की मिलावट करते हैं। 2. इन नामों से बेचा जा रहा था नमकीन : मौके से जो नमकीन के भरे हुए पैकेट मिले वे लक्ष्य व नवरंग के नाम से बेचे जा रहे थे। जबकि डायमंड और सिद्धार्थ नमकीन नाम के ब्रांड वाले पैकेट खाली थे। खाद्य संरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाली व भरे हुए पैकेट में न तो फूड सेफ्टी लायसेंस व बैच नंबर नहीं लिखे थे। सब कुछ फर्जी था।

3. कीचड़ जैसे काला पड़ चुका तेल भी मिला : मिलावटी नमकीन को तलने के लिए जो तेल इस्तेमाल किया जा रहा था, वह कीचड़ की तरह काला पड़ चुका था। कड़ाहों पर यह तेल भरा हुआ पड़ा था। 4. मसाले भी मिलावटी : नमकीन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला भी मिलावटी ही था। मसलन धनिया लगभग वैसा ही था, जैसा कि उस फैक्टरी में बन रहा था, जिस पर गुरुवार को छापामारी की गई थी। इसी तरह अन्य मसालों की हालत थी।

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