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शांतिपूर्वक दिया जाएगा धरना:2018 में चयन पर नियुक्ति नहीं हनुमान चौराहे पर करेंगे प्रदर्शन

गुना2 घंटे पहले
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वर्ष 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए चयनित हुए शिक्षकों को अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। इससे वह नाराज हैं। चयनित शिक्षकों अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। चयनित उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय एक दिवसीय शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे।

3 वर्ष बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने के कारण यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मामला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 से संबंधित है जिसमें पूरे प्रदेश में 30594 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों के पदों के लिए परीक्षा ली गई थी जिसकी मेरिट लिस्ट बन जाने के बाद भी आज तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। गुना में कुल 235 अभ्यर्थी मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं। इसी कारण गुना में भी एक दिवसीय शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन पुरानी कलेक्टोरेट के पास, हनुमान चौराहे पर किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के बाद पैदल चलकर हनुमान चौराहे से नई कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन देंगे।

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