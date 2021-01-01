पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पल्स पोलियो:घर-घर पहुंचेंगे स्वास्थ्यकर्मी

गुना5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान रविवार को शुरू हुआ। पहले दिन पोलियो बूथ पर दवा पिलाई गई। जबकि सोमवार एवं मंगलवार को स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर दवा पिलाएंगे। इस अभियान के तहत 5 साल तक के 2 लाख एक हजार 408 बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। इसकी शुरूआत कैंट में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक बच्चे को दवा पिलाकर की। उन्होंने बच्चों को बिस्किट एवं गुब्बारे भी दिए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser