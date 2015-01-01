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सिंधिया पर निशाना:नतीजे आएंगे तो शिवराज सिंह सत्ता से बाहर होंगे: जीतू पटवारी

गुना3 घंटे पहले
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  • कहा 143 हेक्टेयर जमीन सिर्फ 1500 रुपए में ली

कमलनाथ सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जुबानी हमला बोला है। पटवारी का दावा है कि 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो नोट वाले सीएम शिवराज सिंह सत्ता से बाहर होंगे और वोट वाले कमलनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाल राज्य सभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों लेते हुए पटवारी ने उनके ट्रस्ट पर बेशकीमती जमीन को मामूली कीमत पर हड़पने का आरोप लगाया है। शनिवार को यहां अल्प प्रवास पर आए पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले विधायकों की बोली 35 करोड़ रुपए लगाई, अब इसे बढ़ाकर 70 करोड़ तक पहुंचा दिया गया है।

सिंधिया का असली चेहरा सामने आया
पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होने के मामले में कहा कि सिंधिया कांग्रेस सरकार पर वल्लभ भवन में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते थे। जबकि उनके ही सिंधिया एज्युकेशन ट्रस्ट द्वारा 143 हेक्टेयर जमीन केवल 15 सौ रुपए में अपने नाम करवा ली।

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