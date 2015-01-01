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अवैध परिवहन...:45 प्रकरणों में सिर्फ जुर्माना कर छोड़ा था, सीजेएम के संज्ञान के बाद 22 एफआईआर

गुना3 घंटे पहले
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रेत, मुरम आदि के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में सीजेएम के पत्र के बाद पुलिस सक्रिय हुई। एक ही दिन में 22 एफआईआर दर्ज की गईं। जबकि 5 माह से 45 प्रकरणों पर सिर्फ जुर्माना कर छोड़ा था। जब सीधे कोर्ट ने संज्ञान लिया तो कार्रवाई होने लगी। हालांकि अभी सिर्फ कैंट पुलिस ने ही सख्ती दिखाई है। जबकि बजरंगगढ़, धरनावदा, मधुसूदनगढ़ और आरोन में भी ऐसी ही कार्रवाई होनी थी। सभी थाना प्रभारियों को सीजेएम कौशलेंद्र सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ आदेश का हवाला देते हुए पत्र जारी कर पुराने प्रकरणों में भी एफआईआर के लिए कहा था। कैंट पुलिस ने की सबसे पहले कार्रवाई: कैंट पुलिस ने सीजेएम के पत्र मिलने के बाद पुराने प्रकरणों में मामला दर्ज कर लिया है। एक ही दिन में 22 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इमरान, सुनील, मुकेश, रामू, सोनू, दिनेश, मुनेश, दिनेश, रमेश, दीपक, विवेक, रंगेश, धनपाल, महेश, राम, अशोक, बुंदेल, अजब, रवि, रामू, सुनील, मेहताब पर अवैध उत्खनन पर चोरी की धारा में मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह अन्य थाने में भी मामले दर्ज होना है। अवैध उत्खनन के मामले में सीजेएम को निगरानी करनी हैं। उन्हीं की कोर्ट में 1 जनवरी 2020 से ही आदेश के तहत कार्रवाई होनी है।ण्

भास्कर की खबर पर संज्ञान
भास्कर ने 2 नवंबर को चांचौड़ा ब्लॉक में अवैध उत्खनन से संबंधित खबर प्रकाशित की थी। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर रख लिया था, जबकि एफआईआर होनी थी। सीजेएम कौशलेंद्र सिंह भदौरिया ने खबर पर संज्ञान लिया और चांचौड़ा एसडीएम, तहसीलदार, चांचौड़ा टीआई और बीनागंज चौकी प्रभारी को नोटिस जारी कर प्रकरण दर्ज कराने के आदेश दिए थे। 1 जनवरी से 15 मई के बीच जितने भी उत्खनन के प्रकरणों में जुर्माना कर छोड़ा था, मालिकों के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे। आरोन, बजरंगगढ़, कैंट, धरनावदा, मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र में कार्रवाई करनी थी।

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