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विसंगति:अनुकंपा में 8 ने ठुकराया भृत्य पद, बोले-शिक्षक ही बनेंगे

गुना5 घंटे पहले
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  • शिविर में छह ने भृत्य की नौकरी स्वीकार की, शिक्षण पात्रता परीक्षा 10 साल से नहीं हुई

नियमित शिक्षकों की मृत्यु होने जाने पर मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्य परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जो नियम बने हैं, उसे पूरा करना जरूरी है। अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए शनिवार को लगे शिविर में कुछ रोचक किस्से निकलकर सामने आए। 8 युवाओं ने तो शासन की तरफ से दिए जाने वाले सारे ऑफर ठुकरा लिए, उनकी जिद है कि वह सिर्फ शिक्षक बनाना चाहते हैं। शिक्षा विभाग ने 16 युवक-युवतियों को बुलाया था, जिनके माता-पिता की नियमित शिक्षक रहते हुए सेवाकाल में मृत्यु हो चुकी है। इसमें से 14 ही उपस्थित हुए, 6 लोगों ने भृत्य के पद पर कार्य करने की सहमति दे दी, जबकि वह उच्चशिक्षित हैं। वहीं 8 युवाओं ने कहा कि वह सिर्फ स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। युवाओं का कहना था वह डीएड, बीएड डिग्रीधारी हैं। मात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा न होने से उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। यह परीक्षा वर्ष 2011 में कराई थी, इसके बाद फिर परीक्षा नहीं हुई।
7 साल करेंगे पात्रता परीक्षा का इंतजार: युवाओं का कहना था कि सरकार ने वर्ष 2011 में ही पात्रता परीक्षा कराई थी। इसके बाद से परीक्षा ही नहीं हुई है लेकिन वह पिता की तरह शिक्षक की बनाना चाहते हैं। इन्होंने लिखित में दिया है कि वह 7 साल तक पात्रता परीक्षा होने के इंतजार करेंगे। हालांकि यह युवा शिक्षा से जुड़ी डिप्लोमा, डिग्री बीएड, डीएस धारी हैं लेकिन पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र न होने से 5 साल से नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं।

सरकार की तरफ से प्रावधान
1. नियमित शिक्षक की सेवा काल में मृत्यु होने पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। पहला ऑफर भृत्य पद, सहायक ग्रेड 3 के लिए होता है, दूसरा ऑफर शिक्षक के पद के लिए होता है।

16 युवक-युवतियों को बुलाया था, जिनके माता-पिता की नियमित शिक्षक रहते हुए सेवाकाल में मृत्यु हो चुकी है। इसमें से दो आए नहीं, 6 ने भृत्य की नौकरी स्वीकार की।

8 युवा परीक्षा का इंतजार करेंगे
^अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर लगाया था, 8 युवाओं ने कहा है कि वह शिक्षक ही बनना चाहते है, उन्होंने पात्रता परीक्षा के लिए 7 साल तक इंतजार करने की सहमति दी है। 6 युवा भृत्य के पद पर कार्य करने के लिए तैयार है।
अशोक पवार, डीईओ

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