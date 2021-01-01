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बिजली निजीकरण का विरोध:बिजली कंपनी परिसर में जागरण अभियान छेड़ा, फरवरी को भोपाल में विशाल रैली की तैयारी

गुना2 घंटे पहले
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विद्युत निजीकरण विरोध में संकल्प वर्ष 2021 मनाया जा रहा है। मप्र यूनाइटेड फोरम फार पावर एम्पलाइज एवं इंजीनियर एसोसिएशन ने विरोध किया। बिजली ही नहीं बिजली उद्योग बचाओं का नारा दिया गया। आज से जनजागरण अभियान शुरू किया गया है।

इसमें बताया जाएगा कि विद्युत वितरण क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश से आम उपभोक्ताओं को क्या समस्या आएगी। यह किसान, गरीब एवं मजदूरों के साथ खुली-लूटपाट का षड्यंत्र है। 7 फरवरी को भोपाल में होने वाली रैली की तैयारियों में संगठन जुटा हुआ है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच बात पहुंचा सके।

क्या होगा नुकसान

जनजागरण के दौरान संगठन ने कंपनी परिसर में अपनी बात रखी। बताया कि कार्य क्षेत्र में एक निजी कंपनी का एकाधिकार और सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। निजी कंपनी सेवा नहीं लाभ के लिए काम करेंगी। उपभोक्ताओं से एक ही दर पर कंपनियां 18 प्रतिशत मुनाफा कमाने में जुट जाएंगी। वर्तमान में दी जा रही सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। किसानों को 92 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, यह समाप्त कर दी जाएगी। उन्हें खेतों में चलने वाले पंपों पर मनमानी वसूली की जाएगी। इसलिए निजीकरण के विरोध में आम जनता का भी सहयोग मांगा गया है, ताकि इसकी लड़ाई सब मिलकर लड़ सकें।

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