पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धर्म:बीनागंज में जैन समाज ने बाजार में निकाली श्रीजी की पालकी

चांचौड़ा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शुभोदय कमेटी एवं जैन समुदाय बीनागंज के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आज बुधवार को बीनागंज में जैन समाज का वार्षिक विमानोत्सव का आयोजन मुनि अभय सागर द्वारा किया गया। जिसमें जैन मंदिर बीनागंज से श्रीजी का विमान तैयार कर चल समारोह निकाला जाएगा।

विमानों का नगर में जगह-जगह स्वागत किया गया। विमान नगर के मुख्य बाजार से होते हुए शुभोदय अतिशय क्षेत्र पहुंचकर श्रीजी की पूजा-अर्चना कर अभिषेक किया गया। सामाजिक कार्यक्रम के उपरांत फिर श्रीजी का विमान पार्श्वनाथ मंदिर बीनागंज लाया जाएगा। वार्षिक विमानोत्सव में समाज अध्यक्ष मनोज जैन अशोक कुमार जैन राहुल जैन पुलकित जैन राशिक जैन संतोष जैन कक्का सुमित जैन मनीष जैन मोनू जैन समाज जन मौजूद रहे

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser