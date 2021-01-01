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मैच:जयश्री महाकाल यूथ क्रिकेट क्लब ने 3 ओवर 3 बॉल में ही जीता तीसरा मैच

गुना2 घंटे पहले
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रेलवे स्टेडियम में चल रहे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रघुवंशी स्मृति आठ विकेट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को सेकंड राउंड के पांच मैच खेले गए। जिसमें पांचवा मैच व अंतिम मैच एक बार फिर से रोमांचक रहा और उलटफेर का शिकार हुआ जिसमें गुना की बड़ी टीम राहुल इलेवन ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 88 रन बनाए जवाब मैं शुरू में कमजोर समझी जा रही श्रीराम क्रिकेट क्लब एसएफ की टीम के बल्लेबाज शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे। और यह मैच 8 बॉल के साथ पांच विकेट से मैच जीत लिया।

अन्य मुकाबले : पहला मैच शिव मंदिर डी क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में 93 रन बनाए जवाब में उतरी सूर्य मंदिर कैंट मंडल क्रिकेट क्लब ने 94 रन बनाकर 5 विकेट से यह मैच जीत लिया।
दूसरा मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए व्हीबी इलेवन ने 8 ओवरों में नाजिम खान के 27 बॉल में 103 रन की धुआंधार पारी की बदौलत 161 रन का विशाल स्कोर बनाया लक्ष्य का पीछा करने उतरी अरहम फेशन क्रिकेट क्लब की टीम 62 रन हो बना सकी।

आज का तीसरा मैच में कमांडो क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवरों में 57 रन बनाए जवाब में जयश्री महाकाल यूथ क्रिकेट क्लब ने यह मैच 3 ओवर 3 बॉल में 5 विकेट से जीत लिया। आज का चौथा मैच ए टू जेड ए क्रिकेट क्लब और राधा रानी क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया। टॉस जीतकर राधारानी क्रिकेट क्लब ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, बल्लेबाजी करते हुए ए टू जेड ए क्रिकेट क्लब के टिंन्नू लोधा 35(17) और राम बड़वानी 32(13) की मदद से 94 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राधा रानी क्रिकेट क्लब की टीम तेज गति से रन बनाने के चक्कर में 72 रन ही बना सकी।

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