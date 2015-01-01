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तापमान:धूल के कण और नमी के मेल से धुंध, रात का पारा 130 पर स्थिर

गुना3 घंटे पहले
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  • दो दिन से तापमान में बदलाव नहीं...दिन का पारा भी 32 डिग्री पर रहा

बीते दो दिन से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। दिन का पारा 32 और रात का 13 पर टिका हुआ है। इसकी वजह है धुंध, जो धूल के कणों और नमी के मेल से बनी हुई है। समूचे ग्वालियर संभाग में इसकी वजह से तापमान में गिरावट थम गई है। हालांकि अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि यह धुंध बदलों की तरह काम कर रही है। इससे दिन की गर्मी आसानी से वातावरण में नहीं घुल पाती है। इससे तापमान में गिरावट नहीं आती। वहीं दिन में इसकी वजह से तेज धूप पड़ती, जिससे अधिकतम तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाता। 3 अक्टूबर को पारा 12 डिग्री पर आ गया था। तब नमी का स्तर 50 फीसदी से कम था। जबकि गुरुवार को सुबह के समय यह 54 और शाम को 46 फीसदी रिकॉर्ड हुआ। नमी में इसी वृद्धि के कारण धुंध पड़ रही है।

सामान्य से लगातार नीचे है पारा
तापमान में गिरावट न आने के बावजूद यह सामान्य से नीचे ही बना हुआ है। रात का तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। यानि आमतौर पर इन दिनों पारा 15 से 16 डिग्री के आसपास रहता है। वहीं पिछले साल से तुलना की जाए तो इस बार पारा करीब 6 डिग्री नीचे चल रहा है। 2019 में नवंबर के शुरूआती हफ्ते में तापमान 18-19 डिग्री के बीच बना हुआ था।

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