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आयोजन:राष्ट्रीय उद्यानिकी मेला 11 फरवरी को लगेगा, पंजीयन के लिए लिंक जारी

गुना2 घंटे पहले
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राष्ट्रीय उद्यानिकी मेला 11 फरवरी को आयोजित होगा। उद्यानिकी मेला 2021 का लाइव कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र आरोन में होना प्रस्तावित है। सभी किसान साथी दिए हुए लिंक के माध्यम से अपने अपने पंजीयन, रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा सकते हैं। ताकि लाइव प्रसारण देख सकें। राष्ट्रीय उद्यानिकी फेयर 2021 के लिए पंजीयन के लिए लिंक https://nhf2021.iihr.res.in पर जा सकते हैं।

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