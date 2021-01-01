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मौसम का मिजाज:एक ही दिन में 9 से बढ़कर 12 पर पहुंचा रात का पारा

गुना2 घंटे पहले
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  • पश्चिमी विक्षोभ का असर, दिन का पारा 31 पर पहुंचा

फरवरी में कड़ाके की ठंड से राहत मिली। 31 जनवरी को पारा 5.4 डिग्री था लेकिन फरवरी माह लगते ही हवा की दिशा बदली तो मौसम भी एकदम बदल गया। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अब ठंड का लंबा दौर समाप्त होने की स्थिति में है। इस कारण से आसमान में भी बादल छाए रहे।

31 जनवरी को कड़ाके की ठंड थी, इस दिन न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री था। लेकिन 1 फरवरी को पारा बढ़कर 8 डिग्री पर पहुंच गया। इसी तरह लगातार इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। 2 फरवरी को 9 डिग्री पहुंचा और 3 जनवरी को पारा सीधे बढ़कर 12 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं अधिकतम पारा भी 30 से बढ़कर 31 हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर हवा का रुक्ष दक्षिणी रहा तो ठंड एकदम गायब हो जाएगी। अभी उत्तर-भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इस वजह से ठंड से राहत मिलेगी।

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