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परिजन हैरान:न कोई मैसेज, ना ही कोई कॉल फिर भी बैंक खाते से 2.05 लाख रु. गायब

गुना4 घंटे पहले
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एक महिला के बैंक खाते से 2.05 लाख रुपए निकल गए। महिला के पास न तो कोई मैसेज आया और न ही मोबाइल पर कॉल। इसके बाद भी राशि निकाल जाने को लेकर परिजन हैरान हैं। महिला नानाखेड़ी निवासी है, इस संबंध में एसपी को भी शिकायत की गई है। इसके बाद सायबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दो दिन के अंदर यह राशि निकाली गई है। नानाखेड़ी निवासी गुलाब बाई ने बताया कि वह न तो बैंक में पैसा निकालने गई और न ही कोई मैसेज आया। इसके बाद कैसे बैंक खाते से पैसा गायब हुआ। इसकी जांच की जा रही है। बैंक ने भी पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच यह राशि निकाली गई है। महिला का यह भी कहना था कि उसका मोबाइल घर पर ही था, सिर्फ गेम आदि खेलते रहते हैं। फिर कैसे पैसा चला गया। महिला के बच्चे को भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
आशंका: क्लोनिंग करके ठगी
आशंका है कि महिला के एटीएम की क्लोनिंग करके ही यह पैसा निकाला गया है। महिला ने बताया कि उन्होंने न तो एटीएम का पासवर्ड किसी को दिया और न ही एटीएम कार्ड। इसके बाद भी पैसा निकला गया है। महिला ने पूर्व में अपने एटीएम से जरुर पैसे निकाले थे। आशंका है कि ठगों ने इसकी क्लोनिंग करके ही यह पूरी वारदात की है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।

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