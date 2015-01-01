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पुरानी गल्ला मंडी:मंडी में 47 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस

गुना3 घंटे पहले
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  • अभी हालात... बीच रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी रहती हैं।

पुरानी गल्ला मंडी को पिछले साल प्रशासन ने लगातार कार्रवाई करके अतिक्रमण मुक्त किया था। करीब एक साल बाद हालात जस के तस हो गए हैं। जगह-जगह स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण होने लगे हैं। अब मंडी प्रबंधन ने एक बार फिर 47 दुकानदारों काे नोटिस जारी कर अपने कब्जे हटाने को कहा है। सभी दुकानदारों को बाकायदा संस्था के नाम से नोटिस जारी किया गया है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों से दोगुना तक ज्यादा सामान सड़कों पर और शॉपिंग कॉम्पलेक्स के खुले हुए हिस्सों में फैला रखा है।

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