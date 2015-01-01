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मिलावट से मुक्ति:मैदान में उतरेंगे अधिकारी लोग मिलावट की सूचना दूरभाष पर भी दे सकते हैं

गुना3 घंटे पहले
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मिलावट से मुक्ति को लेकर अभियान शुरु हो गया है, यह एक माह तक चलेगा। जिले को 4 जोन में बांटकर पूरा काम होगा। प्रशासन के साथ पुलिस के अधिकारी भी मैदान में उतरेंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मिलावट से मुक्ति के लिए अभियान को लेकर 4 टीमें गठित की गई हैं, जो मैदान में उतरकर काम करेंगी। अगर कहीं मिलावट होती है तो आम लोग भी दूरभाष क्रमांक 07542-254137 पर तथा 9827137509 पर व्‍हाट्सअप मैसेज के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं, उनका नाम, पता गुप्त रखा जाएगा। पहले ही दिन रतलामी नमकीन से बेसन के लड्‌डू, सोन पपड़ी और मावा का सैंपल लिया गया। बीकानेर मिष्ठान भंडार से मावा, मोहन डेयरी से दही का नमूना लिया गया।

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